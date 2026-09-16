В Луну врезался объект размером с шестиэтажный дом — образовался крупнейший новый кратер в Солнечной системе

На Луне обнаружили гигантский кратер, которого еще несколько лет назад не существовало. Образование диаметром около 222 метров появилось весной 2024 года после падения крупного космического тела — астероида или кометы размером примерно с шестиэтажное здание. NASA называет «Макгетчин» крупнейшим недавно образовавшимся кратером, обнаруженным в Солнечной системе.

Сам момент столкновения никто не наблюдал. Новый кратер удалось обнаружить задним числом благодаря снимкам аппарата Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO), который исследует Луну уже более 17 лет.

Аномалию случайно заметил специалист по обработке изображений Роберт Вагнер в октябре 2025 года во время обычной проверки качества данных. На глобальной карте Луны выделялось необычно большое светлое пятно с темным ореолом. Сравнение снимков, сделанных в разные годы, показало, что раньше этой структуры на поверхности не было.

Ученым удалось определить примерный момент столкновения — между 11 апреля и 22 мая 2024 года. Крупный объект врезался в восточную область видимого края Луны и оставил после себя кратер диаметром около 222 метров. Его глубина достигает примерно 43 метров, а название «Макгетчин» он получил в честь исследователя Луны Тома Макгетчина.

По оценкам ученых, столкновения такого масштаба происходят на Луне примерно раз в сто лет или еще реже. Главная причина высокой уязвимости лунной поверхности — практически полное отсутствие атмосферы. На Земле небольшие космические тела при входе в атмосферу замедляются, разрушаются и часто сгорают. На Луне им почти ничто не мешает достигнуть поверхности.

За время работы LRO исследователи обнаружили не менее тысячи новых ударных кратеров и около 100 тыс. других изменений поверхности, связанных с падением космических тел и разлетом образовавшихся при ударах обломков. Однако «Макгетчин» значительно превосходит по размерам большинство современных кратеров. LRO способен замечать свежие образования диаметром примерно от 9 метров, а ежегодно на Луне появляется около 140 подобных небольших кратеров.

Дополнительные данные ученые получили с помощью теплового прибора Diviner, установленного на LRO. Он обнаружил вокруг кратера огромную область диаметром около 6,4 км, которая ночью примерно на 9 °C холоднее окружающей поверхности.

Исследователи связывают это с тем, что мощный удар разрыхлил лунный реголит на значительном расстоянии от самого кратера. Более рыхлый грунт хуже удерживает тепло, накопленное за лунный день, поэтому после захода Солнца быстрее остывает.

Это открытие важно не только для изучения истории Луны. Оно показывает, что крупное столкновение способно заметно изменить свойства поверхности на расстоянии, во много раз превышающем размер самого кратера. В будущем такие изменения могут иметь практическое значение для лунных миссий — например, влиять на сцепление колес роверов с грунтом.

Теперь ученые продолжат изучать снимки высокого разрешения, чтобы точнее определить размеры, скорость и энергию объекта, создавшего «Макгетчин».