9-летний игрок в Minecraft потратил на рекламу своего YouTube-канала 118 000 долларов. С корпоративной кредитной карты отца

9-летний автор канала Mighty Mike Plays, создающий контент по игре Minecraft, потратил более 100 000 долларов с кредитной корпоративной карты отца на развитие своего канала. Само собой, сам отец до определённого момента об этом не знал.

История длилась около трёх недель, в течение которых мальчик покупал рекламу. Вероятно, не особо понимая, сколько что стоит, но при этом на вопросы комментаторов отвечал, что родители в курсе происходящего.

Реклама отчасти сработала: несколько видео автора набрали примерно по 200 000 просмотров, а канал даже упомянул один довольно крупный блогер-миллионник.

В итоге отец узнал о ситуации, когда его вызвали на работе для объяснения того, куда были потрачены 118 000 долларов. После этого сам отец на последнем видео сына рассказал эту историю. Чем в итоге она закончится, неизвестно, но уже в таком виде она позволяет родителям сделать соответствующие выводы.