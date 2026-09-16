Представлен обновленный Land Cruiser 300, и у него больше нет бензинового мотора

Теперь или гибридная система, или дизель — других вариантов нет

Toyota вывела на японский рынок обновленный Land Cruiser 300. Ключевое новшество — гибридная силовая установка вместо чисто бензинового V6. Электрифицированная версия уже продавалась на некоторых зарубежных рынках, а теперь добралась до домашнего рынка Toyota. Гибридный Land Cruiser 300 является самым мощным серийным автомобилем в истории модели.

Силовая установка объединяет 3,5-литровый турбированный бензиновый V6, электромотор, встроенный в десятиступенчатую автоматическую коробку передач, и никель-металлогидридную батарею емкостью 6,5 А·ч. Мощность системы составляет 457 л.с., крутящий момент — 790 Нм. Гибрид также получил электрический усилитель рулевого управления. При этом электрификация практически не сказалась на внедорожных возможностях: Land Cruiser 300 HEV способен преодолевать броды глубиной до 700 мм.

Предусмотрена и своеобразная страховка от отказа гибридной системы. При критической неисправности ее компонентов автомобиль может продолжить движение на ДВС.

Вместе с тем, гибрид стал тяжелее — примерно на 170 кг чисто бензиновой версии. Кроме того, из-за размещения компонентов гибридной системы объем топливного бака уменьшился с 80 до 68 литров. Альтернатива гибридной системе — 3,3-литровый турбодизель V6 мощностью 307 л.с.

Land Cruiser 300 по-прежнему предлагается в версиях GX, ZX и GR Sport. Гибридная силовая установка доступна для ZX и GR Sport, а базовый GX — дизельный. Что интересно, дизельные версии в Японии имеют пятиместный салон, а вот гибриды — 7-местные.

Внешне обновленный Land Cruiser 300 изменился незначительно. Гибридный ZX получил новую нижнюю часть переднего бампера с более выраженными воздухозаборниками и переработанными противотуманными фарами. GR Sport сохранил более агрессивный обвес, крупную надпись Toyota на решетке, усиленную защиту днища и матовые 18-дюймовые колеса.

Для тех, кому этого недостаточно, Modellista предлагает обвес с новыми элементами переднего и заднего бамперов, расширителями арок, порогами, декором пятой двери и небольшим спойлером. Также доступны 20-дюймовые кованые диски.

С обновлением расширилось оснащение базовой версии. По умолчанию внедорожник оснащается беспроводной зарядкой и пакетом оборудования для холодного климата. В топовых ZX и GR Sport установлены два 12,3-дюймовых дисплея, цветной проекционный экран, аудиосистема JBL с 14 динамиками, холодильник, развлекательная система для задних пассажиров и передние и задние видеорегистраторы. ZX оснащается адаптивной подвеской AVS, а версия GR Sport — внедорожной системой E-KDSS.

У японских дилеров обновленный Land Cruiser 300 появится 1 октября. Дизельный GX стоит от 6,3 млн иен ($40 600), ZX — от 8,75 млн иен ($56 400), а GR Sport — от 9,15 млн иен ($59 000).

Гибридные версии дороже: Land Cruiser 300 ZX HEV стоит от 9,8 млн иен ($63 200), а GR Sport HEV — от 10,2 млн иен ($65 800). Доплата за гибрид относительно сопоставимой дизельной версии составляет около $6800.

Обвес Modellista обойдется примерно в $3500, а комплект 20-дюймовых кованых колес — еще примерно в $6000.