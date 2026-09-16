Таких видеокарт будет выпущено всего 500 штук. Manli выпустила юбилейную 30th Anniversary GeForce RTX 5080 OC

Компания Manli выпустила видеокарту 30th Anniversary GeForce RTX 5080 OC, приуроченную к 30-летию фирмы. Юбилейная модель основана на дизайне модели Gallardo, но получила другую систему охлаждения, более высокий лимит мощности и ряд функций, отсутствующих в стандартной модели.

К примеру, система охлаждения, кроме прочего, содержит термоплёнку Honeywell PTM7950 с фазовым переходом, и это в дополнение к испарительной камере и десяти тепловым трубкам. А ещё тут кожух системы охлаждения отчасти выполнен из карбона.

Видеокарта также оснащена датчиком ориентации и поддерживает систему управления MIE. Более того, в комплекте имеются терминал управления MIE Smart PC Control Terminal и концентратор Smart ARGB Hub, а ещё подставка для видеокарты и адаптер питания.

Manli выпустит лишь 500 экземпляров таких карт, но зато сразу по всему миру. В Китае цена составляет почти 2500 долларов.