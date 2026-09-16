Таких видеокарт будет выпущено всего 500 штук. Manli выпустила юбилейную 30th Anniversary GeForce RTX 5080 OC
Цена около 2500 долларов
Компания Manli выпустила видеокарту 30th Anniversary GeForce RTX 5080 OC, приуроченную к 30-летию фирмы. Юбилейная модель основана на дизайне модели Gallardo, но получила другую систему охлаждения, более высокий лимит мощности и ряд функций, отсутствующих в стандартной модели.
К примеру, система охлаждения, кроме прочего, содержит термоплёнку Honeywell PTM7950 с фазовым переходом, и это в дополнение к испарительной камере и десяти тепловым трубкам. А ещё тут кожух системы охлаждения отчасти выполнен из карбона.
Видеокарта также оснащена датчиком ориентации и поддерживает систему управления MIE. Более того, в комплекте имеются терминал управления MIE Smart PC Control Terminal и концентратор Smart ARGB Hub, а ещё подставка для видеокарты и адаптер питания.
Manli выпустит лишь 500 экземпляров таких карт, но зато сразу по всему миру. В Китае цена составляет почти 2500 долларов.
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