В России тестируют производство топлива высокой чистоты для новой ракеты «Амур»

Это многоразовая ракета на метане

Наука и космос

Замглавы компании «Газпром» Виталий Маркелов сообщил, что совместно с Роскосмосом отрабатывается производство сжиженного природного газа (СПГ) высокой чистоты для перспективной ракеты «Амур». Маркелов рассказал, что Амурский газоперерабатывающий завод позволит выпускать гелий самого высокого в мире класса чистоты - 99,9999, аналогов которому нет в мире.

Изображение сгенерировано нейросетью Grok
Изображение сгенерировано нейросетью Grok
Источник изображения: Grok Imagine

Производство СПГ такой же высокой чистоты для заправки метановой ракеты «Амур» «Газпром» сейчас отрабатывает вместе с Роскосмосом, заявил Маркелов. Новая российская ракета «Амур-СПГ» должна быть сконструирована до 2030 года. Это многоразовая ракета-носитель среднего класса, около месяца назад было объявлено, что её проектирование завершено. Начало лётных испытаний «Амур-СПГ» запланировано на 2031 год.

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