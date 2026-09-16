Видеокарты GeForce и Radeon нового поколения выйдут лишь в 2028 году, хотя одна карта AMD всё же выйдет в 2027

Видеокарты Nvidia и AMD следующего поколения действительно могут выйти только в 2028 году. Как минимум инсайдер Kepler_L2 уверенно говорит именно об этом, хотя есть одна оговорка.

Согласно его данным, новые видеокарты обеих гигантов выйдут только в 2028 году, хотя ранее все утечки и слухи указывали на 2027 год. Но мы давно предполагали, что из-за кризиса памяти планы могут измениться. Напомним, новые консоли Sony и Microsoft тоже могут выйти только в 2028 году, хотя обе компании изначально метили на 2027 год.

Что касается оговорки, инсайдер говорит, что в 2027 году всё же выйдет видеокарта AMD нового поколения на GPU AT2.

Напомним, согласно ранним утечкам, AT2 представляет собой графический процессор нового поколения на архитектуре RDNA 5, содержащий 40 вычислительных блоков CU. Есть данные, что в новом поколении изменится количество потоковых процессоров на блок, так что, возможно, этих самых потоковых процессоров у этого GPU будет 5120. Если же считать по блокам CU, то 40 блоков в текущем поколении не предлагает ни одна карта. У RX 9070 GRE их 48, а у RX 9060 XT лишь 32. В любом случае, AT2 будет ориентирован на средний сегмент карт, которые будут относиться к классу xx70.

Старшим в линейке будет GPU AT0 с 80 блоками CU, и это будет попытка AMD вернуться в сегмент настоящих флагманских видеокарт.

Что же касается выхода условной RX 10 070 XT в 2027 году, если это будет именно так, прецедент будет довольно любопытный.