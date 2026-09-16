В США могут ввести механизм блокировки зарубежных сайтов на уровне DNS

В теории, за нарушение авторских прав по решению суда США может быть заблокирован любой ресурс в любой стране

В Конгрессе США представили новый законопроект American Copyright Protection Act (ACPA), который предусматривает создание механизма блокировки зарубежных сайтов за нарушение авторских прав. Если документ примут, американских интернет-провайдеров и DNS-сервисы могут обязать ограничивать доступ к ресурсам, признанным пиратскими.

Изображение сгенерировано Gemini Источник изображения: Gemini

Автором инициативы H.R. 10364 стал член Палаты представителей Даррел Исса. Согласно официальному описанию, законопроект должен создать судебную процедуру блокировки зарубежных онлайн-ресурсов, вовлеченных в нарушение авторских прав.

Полная версия ACPA пока не опубликована. Однако в более раннем проекте 2025 года исполнение судебных решений возлагалось не только на интернет-провайдеров, но и на операторов DNS-резолверов.

DNS — один из ключевых элементов работы интернета, который преобразует доменные имена в IP-адреса. Поэтому блокировка на уровне популярных DNS-сервисов способна существенно ограничить доступ пользователей к определенным сайтам.

Черновая версия закона также предусматривала создание специального корпуса судей для рассмотрения подобных дел. DNS-провайдеры должны были взаимодействовать с правообладателями при исполнении судебных решений.

При этом разработчики пытались предусмотреть защиту от ошибочных блокировок. Если сайт оказался ограничен по ошибке правообладателя, его владелец мог бы требовать компенсацию до 250 тысяч долларов. Сохранится ли эта норма в окончательной редакции, пока неизвестно.

Наиболее резкую критику инициатива получила со стороны американской организации Public Knowledge, занимающейся вопросами цифровых прав. Там считают, что ACPA может превратить операторов связи и DNS-провайдеров в участников системы контроля за соблюдением авторских прав.

Особые опасения вызывает возможное влияние американских судебных решений на глобальные DNS-резолверы. По мнению Public Knowledge, при определенной реализации блокировки могут затронуть доступность отдельных ресурсов не только в США, но и для пользователей за их пределами.

Правозащитники также предупреждают о риске чрезмерных блокировок. В качестве примера они приводят европейские антипиратские системы, где вместе с пиратскими ресурсами в отдельных случаях ограничивался доступ и к легальным сайтам. Наиболее уязвимыми в таких ситуациях могут оказаться небольшие компании и некоммерческие организации.