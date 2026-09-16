У AMD будет своя технология нейронного рендеринга, как ответ на Nvidia DLSS 5

Согласно данным инсайдера Kepler_L2, компания AMD готовит ответ на нейронный рендеринг Nvidia DLSS 5. То есть компания тоже будет использовать эту технологию.

Инсайдер говорит, что у AMD будет своя версия нейронного рендеринга, но только в следующем поколении. Правда, в следующем поколении чего, не уточняется. Речь может идти как о следующем поколении видеокарт, так и о следующем поколении набора технологий FSR. Впрочем, пока неясно, сколько ждать и того, и другого, а инсайдер, скорее всего, всё же имел в виду именно видеокарты.

Напомним, DLSS 5 уже даже запустили на видеокартах RX 9000, но пока с ужасной производительностью. Удастся ли добиться нормальной, неясно, учитывая совершенно разные архитектуры. С другой стороны, и на картах RTX 50 включение DLSS 5 просаживает производительность в 2-5 раз.

Инсайдер Kepler_L2 не раз делился подробной информацией о характеристиках будущих CPU и GPU AMD, в частности платформ для игровых приставок. Он же в своё время раскрыл особенности PS5 Slim.