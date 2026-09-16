Производство российской микроэлектроники оснастят импортными установками — отечественных аналогов в реестре нет

Подведомственное Минпромторгу предприятие НПП «Гамма» объявило аукцион на закупку оборудования для сборки и тестирования микроэлектроники. Начальная стоимость контракта составляет 732,1 млн рублей, поставить, смонтировать и запустить всю технику необходимо до 30 ноября 2026 года.

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Закупка проводится в рамках реконструкции и технического перевооружения дизайн-центра микроэлектроники. Новый комплекс оборудования охватит практически весь производственный цикл: от формирования проводящих структур и монтажа кристаллов до поиска микродефектов и испытаний готовой радиоэлектронной продукции.

Самой дорогой позицией станет электронный сканирующий комплекс стоимостью около 175 млн рублей. Он предназначен для контроля качества изделий на разных этапах производства.

Еще 120 млн рублей планируется направить на высокоточную установку послойного наплавления. Это специализированная система аддитивного производства, способная наносить металлосодержащие, полимерные и композитные пасты на керамические подложки, кремниевые пластины и печатные платы. Для мелкосерийного выпуска такая технология позволяет создавать проводящие структуры без части традиционных литографических операций.

В состав закупки также входят установка прецизионной субтрактивной обработки за 65,4 млн рублей, оборудование для монтажа полупроводниковых кристаллов стоимостью 54,4 млн рублей и две установки микросварки проволочных выводов по 32,9 млн рублей каждая. Последние формируют электрические соединения между кристаллом и корпусом микросхемы.

Дополнительно предприятие приобретет систему ультразвуковой визуализации микродефектов за 18 млн рублей и установку генерации низкотемпературной плазмы стоимостью 7,5 млн рублей. Плазменная обработка применяется для очистки и подготовки поверхностей перед пайкой, нанесением покрытий и склеиванием.

Интересно, что документация допускает поставку зарубежного оборудования. НПП «Гамма» указывает, что в российском промышленном реестре отсутствуют аналоги с требуемыми характеристиками, поэтому ограничения национального режима не препятствуют закупке иностранных систем. При этом конкретные производители и страны происхождения оборудования определятся только по итогам аукциона.

Это уже не первая крупная закупка в рамках модернизации предприятия. В мае 2026 года НПП «Гамма» заключило контракт на 256 млн рублей на автоматический установщик электронных компонентов Europlacer ATOM 4, а в 2025 году направило еще 142,8 млн рублей на оборудование для монтажа компонентов на печатные платы.

Производственный комплекс предприятия работает с 2019 года и ориентирован на единичный и мелкосерийный выпуск радиоэлектроники. Техническое перевооружение должно значительно расширить его возможности.