Samsung намерена снова повысить цены на память NAND и DRAM для производителей смартфонов

Ресурс Sisa Journal сообщает, что Samsung Electronics планирует в очередной раз повысить цены на память. На сей раз речь идёт о памяти DRAM и NAND для смартфонов и росте цен на 7-10%.

Новые цены, вероятно, будут установлены после третьего квартала для китайских производителей смартфонов и после четвёртого для Apple. И если Apple вряд ли будет пересматривать цены на iPhone в середине поколения, то вот множество будущих китайских смартфонов вполне могут выйти дороже, чем их предшественники.

Согласно данным аналитиков Omoda, набор из 8/128 ГБ памяти для смартфонов подорожал с 35 долларов в третьем квартале прошлого года до 140 долларов на текущий момент, а набор 12/256 ГБ вырос в цене с 60 до 206 долларов.