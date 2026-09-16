NASA испытало рой роботов, который сам решает, что исследовать: ИИ ставит научные задачи без команд с Земли

Команда NASA ASTRA (Adaptive Sensing Technology for Responsive Autonomy) провела в июле полевые испытания роя из трёх роботов, способных действовать как самостоятельная научная группа. Дрон получал от людей исходные научные цели, выбирал локацию, а затем программа роя взвешивала риски против потенциальной научной отдачи и сама решала, какой аппарат лучше подходит для задачи. В течение всего цикла система непрерывно проверяла среду на опасности, переоценивала стратегию с учётом новых данных и отчитывалась людям.

Полигонный рой состоял из дрона и двух роверов с разной оснасткой. Дрон вёл разведку, один ровер строил лидарную карту и помогал с навигацией, второй — с роботизированной рукой — собирал образцы. Ключевой вопрос полевого теста звучал так: способен ли рой, уже работая над задачей, автономно переключиться на новую цель. Система показала, что может и то и другое: когда ведущий дрон обнаруживал дополнительный участок интереса, он не бросал текущее задание, а ставил обработку находки на паузу и подтягивал другой аппарат для расследования нового объекта.

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Важно, что программы принятия решений оперировали как объективными, так и субъективными критериями: доступность аппарата, расстояние до цели, скорость передвижения, научная ценность картографирования участка против взятия пробы — и даже то, насколько важно учёным получить новые данные по сравнению с выполнением исходного плана.

«Мы хотим дать миссиям возможность делать то, что они никогда не могли делать раньше, потому что у них не было "лица, принимающего решения" на борту, способного взвесить все эти критерии одновременно», — объяснила Бетани Тейлинг, главный исследователь ASTRA из Центра космических полётов NASA имени Годдарда.

Технология рассчитана на сценарии, где задержка сигнала делает ручное управление невозможным, например — беспилотные миссии к внешним планетам, либо где работа астронавтов неприемлемо опасна, например в труднодоступных зонах Луны и Марса.