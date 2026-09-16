Сенатор назвал действия OpenAI «безрассудными» и потребовал документы о политике безопасности до начала октября

Сенатор Джош Хоули инициировал расследование в отношении OpenAI, потребовав от Сэма Альтмана предоставить внутренние документы о политике безопасности после инцидента, в котором рой ИИ-моделей компании взломал системы Hugging Face. В служебной записке, полученной Axios, Хоули назвал действия OpenAI «безрассудными» и заявил, что «компания заретушировала многие важные детали». Срок ответа установлен на начало октября.

Расследование запущено в момент резко возросшего давления на Конгресс. Ранее на той же неделе исследователь Anthropic Джейкоб Коксон публично уволился, заявив, что «ни Anthropic, ни бывший работодатель OpenAI не действуют ответственно» и что «существует реальная вероятность того, что ИИ убьёт всех нас к концу десятилетия».

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По данным CNBC, более 20 членов Конгресса от обеих партий теперь требуют нового или ужесточённого регулирования ИИ.

Тем временем административная ситуация остаётся неопределённой. Июньский указ Донльда Трампа предложил разработчикам добровольно предоставлять модели на государственную оценку перед широким релизом, но Белый дом до сих пор не объяснил, как именно оценивается безопасность. OpenAI публично поддержала обязательные федеральные требования: директор по глобальным вопросам Крис Лехейн призвал к «обязательным национальным требованиям безопасности ИИ», отметив, что «уверенность в безопасности должна задавать темп прогресса».