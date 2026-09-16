В Росатоме научились получать чистое железо из угольной золы

Специалисты Росатома разработали технологию переработки золошлаковых отходов угольных ТЭС, с помощью которой можно получать железосодержащий концентрат товарного качества. На экспериментальной установке разработчикам удалось полностью очистить железистые частицы от посторонних минеральных примесей.

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Технологию создали специалисты лаборатории Северской ТЭЦ, входящей в «Росатом инфраструктурные решения» (РИР). Она позволяет превращать золу, остающуюся после сжигания угля, в дополнительный источник сырья для металлургии, строительства и других отраслей.

Само извлечение магнитных железосодержащих частиц из золы не ново. Главной проблемой оставалась чистота концентрата: вместе с железом в него попадали мелкодисперсные минеральные частицы, поэтому материал приходилось дополнительно обогащать. Это повышало стоимость переработки и ограничивало промышленное применение технологии.

В Росатоме улучшили процесс за счет настройки режимов гидродинамического разделения и магнитной сепарации. Еще в 2025 году чистота получаемого материала составляла около 92%, а теперь разработчики заявляют о полном удалении посторонних минеральных примесей из железистой фракции.

В РИР утверждают, что по своим характеристикам получаемый концентрат сопоставим с сырьем из природной железной руды. При этом золошлаковые отходы уже прошли своеобразную предварительную обработку: высокая температура в котлах ТЭС раздробила железосодержащий материал до микроскопических частиц.

Благодаря этому часть энергоемких операций по дроблению и измельчению горной породы, необходимых при добыче обычной руды, можно исключить. В РИР рассчитывают, что это позволит сделать концентрат из золы дешевле карьерного сырья для промышленных потребителей.

Полученный материал потенциально можно использовать в металлургии, производстве строительных материалов и буровых работах.

Экспериментальная установка выполнена в модульном формате, поэтому технологию планируют переносить непосредственно на золоотвалы угольных электростанций. В первую очередь перспективными считаются регионы Сибири, Урала и Дальнего Востока, где десятилетиями работали ТЭС на углях с высоким содержанием железа.

Перерабатывать можно будет не только свежие отходы, но и золу, накопленную за десятилетия. Если технология сохранит экономическую эффективность при масштабировании, старые золоотвалы смогут превратиться в источники вторичного сырья, а занимаемые ими территории получат новое применение.