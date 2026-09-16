Климатологи предупреждают, что Эль-Ниньо 2026 года создаст погодные паттерны, не имеющие исторических аналогов

Климатологи предупреждают, что наложение производных глобального потепления на редкий тип Эль-Ниньо, не наблюдавшийся с конца 1990-х годов, способно породить погодные паттерны, для моделирования которых у науки нет достаточного массива данных. Текущий Эль-Ниньо — первый почти за 30 лет, рождённый аномальным прогревом восточной, а не центральной части Тихого океана, а значит, весь опыт трёх последних десятилетий наблюдений неприменим к тому, что разворачивается сейчас.

Первый тревожный звонок прозвучал ещё в сезон 2023–2024 годов, когда вопреки ожиданиям южные штаты США не получили влажного сезона, а северные — сухого. Группа из Национального центра атмосферных исследований США (NCAR) выяснила причину: медленный прогрев тропических вод Индийского и Атлантического океанов компенсировал влияние Эль-Ниньо на Северную Америку, разрушив некогда надёжную пару связанных климатических паттернов — телеконнекцию. «Мы знаем о телеконнекциях новой атмосферы гораздо меньше», — заявил журналу Nature климатолог Университета Бар-Илан (Израиль) Эран Вос, добавив, что искажённая синергия между глобальным потеплением и поведением Эль-Ниньо не только затруднит прогнозирование, но и осложнит подготовку к последствиям.

Вос и его коллеги проанализировали исторические метеорологические данные и обнаружили системный сбой прежних закономерностей. Потепление, которое Эль-Ниньо создавало в Южной Азии и северо-восточной Африке в период с 1960 по 1990 год, с тех пор инвертировалось — теперь в этих регионах во время Эль-Ниньо фиксируются более низкие температуры. В Западной Европе похолодания, ранее коррелировавшие с Эль-Ниньо, сменились устойчиво тёплыми сезонами.

Для 2026 года климатолог прогнозирует дальнейшее обострение ситуации, включая усиление зимних штормов в Северной Европе, засухи в Азии и экстремальные осадки в Восточной Африке.

Исследователь экосистем Серхио де Мигель из Университета Льейды (Испания) сравнил произошедшее в 2023 году с телеконнекциями со сложным «эффектом бабочки», когда события в одной точке планеты порождают множество производных эффектов за тысячи километров. Старший научный сотрудник NCAR Клара Дезер сформулировала проблему прямо: «Исторический прецедент больше не может служить надёжным ориентиром для телеконнекций ENSO, поскольку антропогенные паттерны потепления усиливаются». Другие последствия Эль-Ниньо 2023–2024 годов подтверждают её слова — засуха в Амазонии оказалась сильнейшей для Бразилии за 120 лет.

Практический смысл для метеослужб и правительств жёсток: планы готовности к стихийным бедствиям, построенные на статистике XX века, могут указывать не на те регионы и не на те угрозы.