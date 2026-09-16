Климатологи предупреждают, что Эль-Ниньо 2026 года создаст погодные паттерны, не имеющие исторических аналогов
Многолетние метеорологические архивы больше не служат надёжным ориентиром для прогнозов
Климатологи предупреждают, что наложение производных глобального потепления на редкий тип Эль-Ниньо, не наблюдавшийся с конца 1990-х годов, способно породить погодные паттерны, для моделирования которых у науки нет достаточного массива данных. Текущий Эль-Ниньо — первый почти за 30 лет, рождённый аномальным прогревом восточной, а не центральной части Тихого океана, а значит, весь опыт трёх последних десятилетий наблюдений неприменим к тому, что разворачивается сейчас.
Первый тревожный звонок прозвучал ещё в сезон 2023–2024 годов, когда вопреки ожиданиям южные штаты США не получили влажного сезона, а северные — сухого. Группа из Национального центра атмосферных исследований США (NCAR) выяснила причину: медленный прогрев тропических вод Индийского и Атлантического океанов компенсировал влияние Эль-Ниньо на Северную Америку, разрушив некогда надёжную пару связанных климатических паттернов — телеконнекцию. «Мы знаем о телеконнекциях новой атмосферы гораздо меньше», — заявил журналу Nature климатолог Университета Бар-Илан (Израиль) Эран Вос, добавив, что искажённая синергия между глобальным потеплением и поведением Эль-Ниньо не только затруднит прогнозирование, но и осложнит подготовку к последствиям.
Вос и его коллеги проанализировали исторические метеорологические данные и обнаружили системный сбой прежних закономерностей. Потепление, которое Эль-Ниньо создавало в Южной Азии и северо-восточной Африке в период с 1960 по 1990 год, с тех пор инвертировалось — теперь в этих регионах во время Эль-Ниньо фиксируются более низкие температуры. В Западной Европе похолодания, ранее коррелировавшие с Эль-Ниньо, сменились устойчиво тёплыми сезонами.
Для 2026 года климатолог прогнозирует дальнейшее обострение ситуации, включая усиление зимних штормов в Северной Европе, засухи в Азии и экстремальные осадки в Восточной Африке.
Исследователь экосистем Серхио де Мигель из Университета Льейды (Испания) сравнил произошедшее в 2023 году с телеконнекциями со сложным «эффектом бабочки», когда события в одной точке планеты порождают множество производных эффектов за тысячи километров. Старший научный сотрудник NCAR Клара Дезер сформулировала проблему прямо: «Исторический прецедент больше не может служить надёжным ориентиром для телеконнекций ENSO, поскольку антропогенные паттерны потепления усиливаются». Другие последствия Эль-Ниньо 2023–2024 годов подтверждают её слова — засуха в Амазонии оказалась сильнейшей для Бразилии за 120 лет.
Практический смысл для метеослужб и правительств жёсток: планы готовности к стихийным бедствиям, построенные на статистике XX века, могут указывать не на те регионы и не на те угрозы.
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