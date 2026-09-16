Samsung официально запустила One UI 9.0, раскрыты смартфоны первой волны

Samsung сегодня официально сообщила о начале глобального развертывания интерфейса One UI 9.0 на Android 17. Он, напомним, дебютировал со смартфонами Galaxy Z Fold8 Ultra, Z Fold8 и Z Flip8, а с сегодняшнего дня обновление доступно и для линейки Galaxy S26 — Galaxy S26, Galaxy S26 Plus и Galaxy S26 Ultra. Свежее ПО вышло не только в Южной Корее, но и в США. Вместе с новой версией системы компания расширяет возможности Galaxy AI — в прошивке реализованы новые инструменты для работы с видео, переводом, документами, персональными рекомендациями и конфиденциальностью.

Одной из самых интересных функций стала My FanCam. Пользователь может выбрать человека на уже записанном видео, после чего искусственный интеллект будет автоматически удерживать его в центре кадра. Система самостоятельно меняет кадрирование вслед за движениями объекта, поэтому ролик можно подготовить к публикации без ручного монтажа.

Обновленный Now Brief превращается в более гибкую персональную ленту. В One UI 9 появились генерируемые и редактируемые карточки, позволяющие самостоятельно выбирать содержимое ежедневной сводки. Например, можно создать отдельные карточки с информацией о здоровье, погоде или видео.

Новая функция Now Nudge анализирует контекст происходящего на смартфоне и предлагает подходящие действия. Если пользователь обсуждает встречу в переписке, система может предложить открыть данные бронирования или сохранить присланный адрес, избавляя от необходимости вручную переключаться между приложениями.

Creative Studio тоже получила более тесную интеграцию искусственного интеллекта. Система анализирует предстоящие события и предлагает идеи для изображений. Например, перед днем рождения друга смартфон может предложить создать тематическую открытку или картинку.

Улучшения получил и встроенный переводчик Interpreter. Режим Thread View сохраняет структуру переведенного разговора и позволяет быстро возвращаться к предыдущим репликам. Conversation Mode теперь работает быстрее, а при использовании совместимых Galaxy Buds уменьшилась задержка воспроизведения переведенной речи.

Сканер документов научился лучше справляться со сложными оригиналами. One UI 9 может исправлять перспективные искажения на страницах книг и документах с загнутыми углами. Улучшенный Finger Eraser удаляет из кадра попавшие туда пальцы, а на устройствах с большими экранами появились оптимизированные режимы просмотра отсканированных документов.

«Диктофон» теперь создает более структурированные ИИ-резюме записей. Система может разбивать содержание на заголовки и оформлять отдельные данные в таблицы, чтобы в длинных записях было проще находить нужную информацию.

Отдельные изменения связаны с безопасностью. Security Brief выводит в Now Brief предупреждения о потенциально вредоносных программах, приложениях из неизвестных источников и избыточных разрешениях. Privacy Alerts использует искусственный интеллект непосредственно на устройстве для обнаружения подозрительных попыток приложений получить доступ к разрешениям в фоновом режиме. После этого пользователь получает уведомление и может изменить настройки конфиденциальности.

Samsung также расширяет географию функции Scam Detection, которая определяет потенциально мошеннические телефонные звонки. Система становится доступна в новых странах и получает поддержку дополнительных языков, однако конкретный набор возможностей зависит от региона.

Еще одно нововведение — раздел Warranty and Care в настройках. Через него можно проверить гарантию подключенных устройств Galaxy, запустить самостоятельную диагностику, узнать примерную стоимость ремонта, управлять Samsung Care+ и записаться в сервисный центр.

Samsung отмечает, что распространение One UI 9 проходит поэтапно, поэтому конкретные сроки получения обновления зависят от страны и оператора.