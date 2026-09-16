Назад в 90-е: в России растут продажи CD-плееров, кассетников и пленочных фотоаппаратов

Ретро-техника возвращается в моду: в России растут продажи CD-плееров, кассетных магнитофонов, пленочных фотоаппаратов и виниловых проигрывателей. Причем интерес к устройствам прошлых эпох проявляют не только старшие поколения — ретроэстетика все активнее привлекает зумеров.

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По данным аналитического центра «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД», за первые восемь месяцев 2026 года продажи CD-проигрывателей выросли на 16% год к году и на 51% по сравнению с 2024 годом. Медианная цена устройства достигла 9607 рублей (рост в годовом выражении на 3,7%).

Кассетные магнитофоны за тот же период продавались на 10% чаще, чем годом ранее, и на 36% чаще, чем в 2024 году. При этом техника заметно подорожала: медианная стоимость достигла 12 509 рублей — это на 17,5% больше прошлогоднего показателя и на 33% выше уровня двухлетней давности.

Растет и интерес к пленочной фотографии. Продажи пленочных фотоаппаратов увеличились на 12% за год и на 34% за два года, а медианная цена составила 4678 рублей. Виниловые проигрыватели прибавили 10% за год и 24% за два года. Это самая дорогая из рассматриваемых категорий: медианная стоимость устройства достигла 26 708 рублей.

Данные Wildberries подтверждают высокий спрос на CD-плееры. В первом полугодии 2026 года их продажи в штуках выросли примерно в полтора раза, а в деньгах — на 48%. Продажи кассетных магнитофонов увеличились на 8%, а спрос на сами кассеты вырос сразу на 46%.

Эксперты связывают тренд с растущим интересом к физическим носителям и ретроэстетике. Старые устройства предлагают принципиально другой опыт использования по сравнению со смартфонами и стриминговыми сервисами, а сама ретротехника все чаще становится подарком.

Тренд заметен и за пределами России. Производители выпускают устройства, которые объединяют внешний вид и принципы работы старой техники с современными технологиями: кассетные магнитофоны с Bluetooth и USB-C, цифровые пишущие машинки с облачной синхронизацией и современные моментальные камеры. Некоторые такие устройства довольно дороги. Например, за электронную пишущую машинку Freewrite просят $700.

Аналоговую эстетику активно используют и производители фототехники. Polaroid выпускает камеры моментальной печати с автофокусом и управлением со смартфона, а Kodak и Fujifilm предлагают модели, сочетающие физические фотографии с цифровыми функциями. Их стоимость составляет примерно от $30 до $250.

При этом ретробум затронул далеко не все категории. Классические дисковые телефоны на Wildberries остаются нишевым товаром, а пишущие машинки продаются буквально поштучно. Не вернулись и старые мобильные «раскладушки»: продажи таких моделей, как Motorola Razr V3 и Nokia N93, за год снизились почти на 45%.