Правительство Китая отвергло призывы миллиардеров из технологической отрасли к замедлению развития ИИ

МИД КНР ответил на одной фразой: Пекин не видит причин для паузы и продолжит «открытое инклюзивное развитие ИИ во благо всех»

Пока западные миллиардеры — Дарио Амодеи, Сэм Альтман и Илон Маск, — координируют призывы к замедлению разработки искусственного интеллекта, в Пекине на это практически не обратили внимания. На рутинном брифинге Министерства иностранных дел КНР 16 сентября официальный представитель Го Цзякунь (Guo Jiakun), отвечая на вопрос Reuters о позиции Китая, назвал дискуссию «нагнетанием страха, конфронтацией и порочной конкуренцией», которые «лишь препятствуют усилиям по разумному глобальному управлению ИИ и не служат ничьим интересам». Заявление было заметно короче, чем комментарии по другим темам брифинга.

Источник изображения: сгенерировано Muse

Реакция Пекина вписывается в последовательную линию, которую исследователь Брукингского института Кайл Чан (Kyle Chan) описал ещё в феврале: «китайское понимание общего искусственного интеллекта принципиально отличается от американского». США воспринимают гонку ИИ как соревнование, в котором победитель получает всё, а Пекин исходит из того, что даже если США «придут первыми», то китайская индустрия быстро наверстает разрыв, как это произошло с электромобилями, смартфонами и интернетом.

Эту логику проиллюстрировал профессор Гонконгского университета науки и технологии Ян Цян (Yang Qiang) на январском саммите AGI Next: «Посмотрите на историю интернета. Он начался в США, но Китай быстро догнал и стал лидером в потребительских приложениях — WeChat тому мирового уровня пример. С ИИ то же самое: это инструмент, и китайская изобретательность выжмет его до предела».