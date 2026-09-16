Держись, Zeekr. Российский электромобиль «Атом» запущен в массовое производство: 204 л.с. и до 500 км на одной зарядке
Этой машине не страшен топливный кризис
Российский электромобиль «Атом» запущен в массовое производство. Выпуск организован на Московском автомобильном заводе «Москвич», где для модели создана отдельная линия. В ближайшее время предприятие рассчитывает выйти на темп до 20 автомобилей за смену, а в 2027 году продолжить наращивать объемы.
«Атом» производят по полному технологическому циклу. На «Москвиче» выполняют мелкоузловую сварку кузова, окраску и антикоррозийную обработку, финальную сборку, регулировку механических компонентов и настройку электроники. Каждый автомобиль проходит испытания и заключительный контроль качества.
Электромобиль построен на собственной модульной платформе, которую испытывали в разных климатических условиях России. Тяговые аккумуляторы и электропривод для «Атома» производит «Росатом». Автомобиль оснащается электромотором мощностью 150 кВт (204 л.с.). До 100 км/ч он разгоняется примерно за семь секунд, заявленный запас хода достигает 500 км (по циклу WLTC).
Для эксплуатации зимой предусмотрена система терморегулирования батареи и расширенный «теплый» пакет — в него входит обогрев передних сидений, руля, лобового и заднего стекол, зоны стеклоочистителей, форсунок омывателя и наружных зеркал.
Задняя подвеска — пятирычажная. В конструкции кузова применяется высокопрочная сталь горячей штамповки. Еще одна необычная особенность «Атома» — распашные двери без центральной стойки, которые должны упростить посадку в салон.
Информационно-развлекательная система электромобиля работает на собственной операционной системе. Вместо традиционного крупного центрального дисплея используются проекция на лобовое стекло и сенсорный экран на рулевом колесе. Частью функций можно управлять голосом и со смартфона.
За электронные системы помощи водителю отвечает комплекс ADAS 2+. Он использует камеры, радары и другие сенсоры для поддержки водителя.
Первые автомобили уже передаются клиентам, заказать электромобиль можно через официальный сайт. Выдача организована в Москве и Санкт-Петербурге, в других регионах работают партнерские точки. Также предусмотрена доставка автомобиля владельцу.
Над проектом работают более 1000 специалистов, основные центры разработки расположены в Москве и Татарстане. В проекте участвуют «Росатом», КамАЗ, правительство Москвы, ПСБ, ВЭБ.РФ, Фонд развития промышленности и РФПИ.
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