Anker переизобрела походную зарядку: 150 Вт и питание для шести устройств одновременно

Anker представила Travel Charging Station — компактную зарядную станцию, которая позволяет одновременно питать до шести устройств. Новинка получила четыре USB-C и два USB-A, суммарная мощность достигает 150 Вт.

Главная идея устройства — заменить несколько зарядных адаптеров одним блоком, который можно взять в поездку. Станция рассчитана на одновременную зарядку ноутбука, смартфона, наушников и другой электроники. Ее размеры составляют около 150×69×22 мм, масса — 290 граммов.

Два основных порта USB-C поддерживают мощность до 100 Вт каждый и подходят для зарядки большинства современных ноутбуков с USB-C. Anker отдельно отмечает поддержку MacBook Pro на максимальной скорости, доступной для совместимых моделей.

Еще два USB-C выдают до 45 Вт каждый и рассчитаны преимущественно на смартфоны, планшеты и другую мобильную технику. Два USB-A обеспечивают до 12 Вт. При одновременном подключении нескольких устройств общая мощность ограничивается 150 Вт.

Распределением энергии занимается технология PowerIQ 4.0. Она автоматически определяет потребности подключенных устройств и перераспределяет доступную мощность между портами, поэтому пользователю не приходится выбирать, какое устройство подключать к конкретному разъему.

Станция работает с напряжением от 100 до 240 В, поэтому ее можно использовать в разных странах с подходящим переходником для розетки. В комплект входит плоский плетеный кабель питания и складная вилка, которая поворачивается на 90 градусов.

За безопасность отвечает система ActiveShield 4.0. По заявлению Anker, она контролирует температуру внутри станции более 10 млн раз в сутки. Всего предусмотрено семь уровней защиты, в том числе защита от перегрева, перенапряжения, короткого замыкания.

Anker Travel Charging Station на условиях предзаказа в США стоит $80 долларов.