Фабрика на 1 тонну отправится в космос в 2028 году: Space Cargo Unlimited переходит к крупносерийному производству на Starship

В 2028 году компания планирует перейти от экспериментов с грузами до 100 кг к промышленному производству в микрогравитации

Люксембургская Space Cargo Unlimited объявила о планах запустить в 2028 году космическую фабрику на 1 тонну на возвращаемом аппарате Starfall компании SpaceX. Запуск должен состояться на ракете Starship. Нынешние производственные миссии Space Cargo Unlimited рассчитаны на грузы массой до 100 кг.

Space Cargo Unlimited предоставляет компаниям полный цикл производства в микрогравитации: от подготовки оборудования и запуска до работы на орбите и возвращения продукции на Землю. Заказчикам не требуется самостоятельно создавать космический аппарат или специализированное лётное оборудование. Компания рассчитывает использовать микрогравитацию для производства фармацевтических препаратов, биотехнологической продукции и современных материалов, свойства которых сложно или невозможно получить в земных условиях.

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Проект 2028 года станет частью программы Space Cargo Unlimited по созданию нескольких орбитальных фабрик разного масштаба. Параллельно компания вместе с Thales Alenia Space разрабатывает REV1 — более крупную автономную орбитальную фабрику, совмещённую с возвращаемым аппаратом. В её основе используются технологии программы Space Rider Европейского космического агентства (ESA).

Перед запланированным запуском Space Cargo Unlimited ведёт переговоры более чем со 100 потенциальными и действующими заказчиками, около 40% из них работают в сфере биотехнологий. Если миссия состоится по плану, то она приблизит переход от отдельных экспериментальных полезных нагрузок к регулярным производственным операциям на низкой околоземной орбите.