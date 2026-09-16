Камера Xiaomi поумнела настолько, что снимает цветное видео даже ночью. Xiaomi Smart Camera 5 Pro Full-Color Night Vision за $65 получила два объектива, 4K и локальный ИИ

Xiaomi представила Smart Camera 5 Pro Full-Color Night Vision — свою первую домашнюю камеру наблюдения с цветным изображением круглосуточно (даже когда она работает в полной темноте). Новинка получила два объектива, запись в 4K, локальный искусственный интеллект и поворотный механизм с почти круговым обзором. Предзаказы уже открыты в рамках краудфандинговой кампании. На старте камера стоит 429 юаней — $65.

Главная особенность Smart Camera 5 Pro — цветное ночное видение. Вместо привычного перехода на черно-белую картинку при недостатке света камера сохраняет цвета. На это работают два сенсора (с разрешением 8 и 4 Мп), повышенная светочувствительность, встроенная мягкая подсветка и алгоритмы обработки изображения при помощи ИИ. Максимальное разрешение записи составляет 4K.

Камера поддерживает несколько режимов ночного наблюдения: постоянную съемку, обнаружение движения человека и запись событий без заметной красной подсветки инфракрасных диодов. Благодаря этому устройство можно использовать как для постоянного контроля помещения, так и для фиксации отдельных событий.

Еще одна особенность — локальный искусственный интеллект. Вычислительная мощность камеры достигает 1,5 TOPS, поэтому часть анализа выполняется непосредственно на устройстве без постоянной передачи данных в облако. Smart Camera 5 Pro распознает людей и домашних животных, а также умеет реагировать на плач ребенка, что должно сократить количество ложных уведомлений.

Поворотный механизм с двумя двигателями обеспечивает вращение на 360 градусов по горизонтали и угол обзора до 174 градусов по вертикали. Xiaomi предлагает использовать камеру для наблюдения за гостиной, детской комнатой, пожилыми родственниками или домашними животными.

Для подключения к беспроводной сети предусмотрен двухдиапазонный Wi-Fi 6. По заявлению Xiaomi, скорость передачи данных выросла на 60% по сравнению с предыдущим решением. Также есть двусторонняя голосовая связь и интеграция с экосистемой умного дома Mijia.

Записи можно сохранять на карту microSD, в облако или на домашний NAS. Для круглосуточного наблюдения предусмотрен режим AOR, который снижает энергопотребление и позволяет экономнее использовать место на накопителе.

Для защиты конфиденциальности Xiaomi предусмотрела физическое закрытие объектива, локальную обработку части данных и контроль доступа к камере.