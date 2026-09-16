Interlune снова привлекла $5 млн на добычу гелия-3 на Луне и строительство лунной инфраструктуры. Компания теперь рассчитывает зарабатывать не только на лунных ресурсах

Первая миссия для минералогического картирования должна отправиться к Луне уже в конце 2026 года

Технологическая компания Interlune из Сиэтла привлекла ещё $5 млн через соглашение SAFE (Simple Agreement for Future Equity — механизм финансирования стартапов, при котором инвестор предоставляет деньги сейчас, а акции получает при следующем раунде с определённой оценкой компании). Такой же способ компания использовала ранее в 2026 году, когда получила предыдущие $5 млн. В новом раунде участвовали как действующие, так и новые инвесторы.

Interlune основана в 2020 году и изначально сосредоточилась на технологиях извлечения ресурсов из лунного реголита. Главная цель компании — гелий-3, которого на Луне значительно больше, чем на Земле, а стоимость материала может превышать $9 млн за 500 г.

Источник изображения: Interlune

Компания указывает среди потенциальных применений гелия-3 медицинскую визуализацию, квантовые вычисления и термоядерную энергетику. Теперь бизнес-план расширен: Interlune разрабатывает также инфраструктуру и системы жизнеобеспечения для работы на Луне, используя те же технологии.

В июле Interlune расширила партнёрство с американским производителем промышленного оборудования Vermeer для разработки строительной техники для Луны. Оборудование может использоваться в рамках планов NASA по созданию лунной инфраструктуры. Первую полезную нагрузку компании — прибор для минералогического картирования — планируется доставить на Луну уже 2026 году на посадочном аппарате Griffin-1 компании Voyager Technologies. Следующие миссии должны изучить запасы гелия-3 и испытать технологии извлечения лунного грунта. Interlune рассчитывает начать добычу гелия-3 и доставку его на Землю в 2030-х годах.