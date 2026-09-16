Ограничения мобильного интернета подстегнули спрос на публичный Wi-Fi в России: «Ростелеком» запустил 130 тыс. точек публичного Wi-Fi и занял треть рынка

Российский рынок публичного Wi-Fi, согласно данным «ТМТ Консалтинг», в 2025 году достиг 5,2 млрд рублей (рост на 8,4% в годовом выражении). При этом беспроводные сети все чаще используются не просто для доступа посетителей в интернет, а становятся частью основной инфраструктуры бизнеса. Крупнейшим игроком рынка по итогам 2025 года стала группа «Ростелеком» с 34% совокупной выручки, или примерно 1,77 млрд рублей. Крупный бизнес формирует около 64% выручки направления, на малый и средний бизнес и государственных заказчиков приходится примерно по 18%. При этом доля МСП за год выросла на 4 процентных пункта.

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Одной из причин роста спроса стали периодические ограничения мобильного интернета в российских регионах. Бизнесу понадобились альтернативные каналы связи, которые позволяют продолжать работу при недоступности или нестабильной работе сотовых сетей. Особенно востребован публичный Wi-Fi оказался в магазинах, банках, гостиницах, ресторанах и кафе, образовательных и медицинских учреждениях, на спортивных объектах и в государственных организациях.

Для розничной торговли беспроводная сеть стала особенно важной. Через Wi-Fi можно поддерживать работу кассовой инфраструктуры, платежных терминалов и сервисов программ лояльности. В некоторых случаях компании переводили терминалы и кассовое оборудование с LTE на корпоративный Wi-Fi. В результате сеть, которая раньше была дополнительным сервисом для посетителей, фактически стала частью основной инфраструктуры торговой точки.

К концу 2025 года «Ростелеком» обслуживал почти 130 тыс. точек публичного Wi-Fi, не считая инфраструктуры проекта по устранению цифрового неравенства. За год их количество выросло на 16%. Основной прирост пришелся на проекты для корпоративных клиентов и государственных заказчиков.