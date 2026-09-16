SpaceX активно сливается с xAI. Маск намекает на объединение Tesla и SpaceX

Илон Маск не дал прямого ответа на вопрос о возможном объединении Tesla и SpaceX, лишь отметив, что углубление сотрудничества между двумя компаниями делает этот вопрос достойным внимания.

На прямой вопрос о том, почему Tesla и SpaceX остаются раздельными компаниями, учитывая их тесное сотрудничество, Маск ответил организаторам саммита: «Отличный вопрос. При таком тесном взаимодействии на стольких уровнях, кто может представить, какие действия можно предпринять, когда существует такое тесное сотрудничество во многих областях?».

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Президент SpaceX Гвинн Шотвелл, которая присоединилась к Маску на сцене, добавила, что некоторые сотрудники SpaceX уже перешли в xAI, чтобы заполнить пробелы в руководстве и инженерном отделе, заявив, что интеграция бизнеса происходит «быстрее, чем я думали», хотя «еще не полностью».

Ещё в июне стало известно, что сразу после крупнейшего в истории IPO президент и операционный директор SpaceX Гвинн Шотвелл впервые публично допустила слияние SpaceX и Tesla, отметив, что оно «возможно, немного облегчило бы жизнь Илону». Тогда же инвесторы обратили внимание на новые формулировки в регистрационных документах SpaceX о возможном выпуске значительного объёма дополнительных акций — аналитики связали это с подготовкой к крупным корпоративным операциям.

Позже, на конференции по итогам второго квартала, Илон Маск намекнул на слияние компаний, сославшись на растущее взаимодействие Tesla и SpaceX, в том числе в рамках проекта Terafab, и добавил, что обсуждать такие сделки на конференции нельзя.