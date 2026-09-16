Карты «Мир» заработали на умных часах: покупки можно оплачивать без смартфона и интернета

В России запустили оплату покупок картами «Мир» с помощью умных часов. Национальная система платежных карт (НСПК) сообщила о начале работы нового сервиса, который позволяет расплачиваться на терминалах непосредственно носимым устройством.

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Для оплаты пользователю достаточно активировать экран часов движением запястья и поднести устройство к платежному терминалу. По данным НСПК, транзакция проходит практически мгновенно, поэтому по принципу работы новый способ сопоставим с бесконтактной оплатой смартфоном.

Важной особенностью стала возможность проводить платежи без активного подключения часов к интернету. Необходимая для совершения транзакций информация заранее сохраняется в памяти устройства. Таким образом, расплатиться можно без мобильной сети или Wi-Fi.

Новый способ оплаты доступен держателям карт банков, участвующих в Mir Pay. НСПК впервые рассказывала о подготовке платежей с умных часов в июне 2026 года на своей технологической конференции, а теперь функция полноценно запущена. Однако на старте количество поддерживаемых устройств ограничено. Официальный пресс-релиз НСПК конкретные модели не называет, однако, по информации «Код.ру», функция уже работает на Huawei Watch 4 Pro и Samsung Galaxy Watch 6. В дальнейшем список совместимых моделей планируется расширять.

Запуск платежей на носимых устройствах позволяет владельцам совместимых часов пользоваться картами «Мир» без необходимости каждый раз доставать банковскую карту или смартфон. Особенно востребованной функция может оказаться во время тренировок и прогулок, когда телефон остается дома.