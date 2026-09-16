Улучшенный экран True Color Obsidian с технологией RGB-Mini LED дебютирует в телевизоре Hisense U7T Pro

Hisense обещает более точную цветопередачу, глубокий чёрный и меньше бликов

Компания Hisense готовит к запуску новый флагманский телевизор U7T Pro. Его официально представят 23 сентября на осенней конференции, посвящённой технологии RGB-Mini LED Native Color Master 2026. Главной особенностью модели станет экран нового поколения True Color Obsidian, разработанный специально для нативной RGB-Mini LED-подсветки.

По данным Hisense, фирменные экраны Obsidian отличаются коэффициентом отражения всего 1,28%, а уровень чёрного в четыре раза выше, чем у обычных панелей. В U7T Pro технология получила дальнейшее развитие: экран должен эффективнее подавлять влияние внешнего освещения, обеспечивать более чистое разделение цветов и плавные переходы. При этом производитель обещает сохранить антибликовые свойства без потери деталей и точности исходных цветов.

Телевизор также получит новую систему подсветки Linglong True Color Backlight 2.0. Она предназначена для повышения точности цветопередачи и стабильности изображения, особенно в динамичных сценах.