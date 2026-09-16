Российские компании будут заранее покупать ещё не созданные отечественные чипы — Минпромторг готовит новую стратегию развития российской микроэлектроники

Минпромторг вместе с российскими производителями и разработчиками готовит новую стратегию развития микроэлектронной промышленности, сообщает «Коммерсантъ». Ее главная задача — увеличить внутренний спрос на отечественные электронные компоненты и перевести отрасль от финансирования разработок к серийному производству и гарантированным продажам.

Одним из ключевых предложений стали офтейк-контракты. По такой схеме заказчик заранее обязуется купить продукцию, которая еще не вышла в серию. Механизм предлагают использовать для первых партий российских микроэлектронных компонентов после завершения НИОКР.

Для производителей это должно снизить риски запуска новых изделий. Сейчас компания может успешно завершить разработку компонента, но затем ей еще предстоит самостоятельно искать коммерческих заказчиков. Отсутствие гарантированного спроса может затягивать переход от опытных образцов к массовому выпуску.

Еще одна обсуждаемая мера — «компонентная квота» при регулируемых закупках. Производителей электроники могут обязать использовать определенную долю российских микросхем и других компонентов, чтобы готовое устройство считалось локализованным и могло претендовать на соответствующие преференции.

В стратегии также рассматриваются дополнительные требования к критической информационной инфраструктуре предприятий микроэлектроники, изменение классификации продукции в государственных реестрах, льготный лизинг, налоговые вычеты, субсидии потребителям и новые механизмы финансирования НИР и НИОКР.

Окончательный набор мер пока не утвержден. Документ находится на стадии обсуждения. По данным источников «Коммерсанта», новая стратегия может стать основой и для работы будущей Объединенной микроэлектронной компании (ОМК).

ОМК должна объединить производственные мощности и ресурсы российской полупроводниковой отрасли. Как ранее заявлял первый вице-премьер Денис Мантуров, компания займется созданием микроэлектронного комплекса полного цикла, разработкой технологий производства отечественной электронной компонентной базы и подготовкой специалистов. Стратегию ОМК планируется утвердить до конца 2026 года.

Действующая отраслевая стратегия предусматривает, что к 2030 году выручка российских организаций электронной промышленности должна достигнуть 5,22 трлн рублей, а доля отечественной продукции — 87,9%. Сейчас основными инструментами господдержки остаются гранты на НИОКР, преференции при закупках локализованной продукции и налоговые льготы.

При этом фактические показатели рынка пока заметно отличаются от целевых. В 2025 году российский рынок электронных компонентов сократился на 25%, до 288 млрд рублей. На отечественную продукцию пришлось около 26% рынка в денежном выражении — примерно 74,9 млрд рублей. Еще 74%, или около 213,1 млрд рублей, составили импортные компоненты.

Участники рынка называют недостаток гарантированного спроса одной из главных проблем отрасли. Поэтому новая стратегия должна сделать акцент не только на разработке российских микросхем, но и на том, чтобы после завершения НИОКР они доходили до серийного производства и находили покупателей внутри страны.