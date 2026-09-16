8000 циклов и 587 А•ч по цене $65 за кВт•ч: CATL начала продавать гигантские LFP-ячейки онлайн

Одна ячейка вмещает 1,88 кВт•ч энергии, а минимальный заказ из 324 штук обойдётся почти в $40 000

CATL открыла прямые продажи своих крупнейших LFP-ячеек ёмкостью 587 А•ч через собственную онлайн-площадку CATL Mall.

Размер одной ячейки составляет 73,05 × 310 × 221,53 мм, масса — 10,6 ± 0,3 кг. Энергетическая ёмкость достигает 1,88 кВт•ч, а объёмная плотность энергии заявлена на уровне 379 Вт•ч/л.

Цена составляет 435 юаней, или около $65, за 1 кВт•ч или $122 за ячейку. Минимальный заказ — 324 ячейки, то есть покупателю потребуется заплатить почти $40 000. Все заказы компания обещает отправлять в течение 3–5 дней, а на продукцию распространяется 5-летняя гарантия без дополнительных сборов.

Ячейки предназначены исключительно для систем накопления энергии и рассчитаны на ток заряда и разряда до 0,5C. Поэтому использовать их в электромобилях и другом транспорте с высокими пиковыми нагрузками нельзя.

Источник изображения: CarNewsChina // CarNewsChina

Заявленный ресурс составляет 8000 циклов при температуре 25 °C и сохранении 70% исходной ёмкости. Разряд возможен при температуре от −25 до 60 °C, тогда как заряд разрешён в диапазоне от 0 до 60 °C.

Ранее CATL поставляла такие элементы преимущественно крупным заказчикам, а теперь сделала 587 А•ч доступными небольшим и средним интеграторам систем хранения энергии.