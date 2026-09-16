Первый внедорожник Geely мощностью 1113 л.с. с запасом хода более 1200 км — Galaxy Zhanjian 700 — за час собрал 43 900 предварительных заказов
Galaxy Zhanjian 700 с тремя электромоторами и клиренсом 233 мм вызвал ажиотаж ещё до старта продаж
Geely Galaxy открыла предзаказ на свой первый внедорожник Zhanjian 700, и модель сразу показала высокий спрос. За первые 9 минут количество заказов достигло 10 000, а за час превысило 43 900.
При этом ограниченная серия Land Ark Edition тиражом 700 автомобилей уже полностью распродана. Цены шести версий составляют от 199 800 до 389 800 юаней.
Автомобиль получил силовую установку Thor EM-T с полным приводом и тремя электромоторами. На выбор доступны бензиновые двигатели 1,5 и 2,0 л, а суммарная мощность топовой версии достигает 830 кВт, или 1113 л.с. Пиковый момент на колёсах заявлен на уровне 13 920 Н·м. Разгон до 100 км/ч занимает 3,95 секунды. Батарея CATL ёмкостью 47,14 кВт·ч обеспечивает до 305 км на электротяге по CLTC, а общий запас хода превышает 1200 км.
Zhanjian 700 рассчитан и на серьёзное бездорожье: угол въезда составляет 30°, съезда — 31°, клиренс достигает 233 мм, а глубина преодолеваемого брода — 800 мм.
В салоне установлены пять экранов, холодильник на 18,5 л и массажные кресла с 14-точечной системой. Для бездорожья предусмотрены 17 режимов движения, включая «крабовый ход» и разворот на месте, сокращающий радиус до 3,36 м.
Комментарии