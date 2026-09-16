Первый внедорожник Geely мощностью 1113 л.с. с запасом хода более 1200 км — Galaxy Zhanjian 700 — за час собрал 43 900 предварительных заказов

Galaxy Zhanjian 700 с тремя электромоторами и клиренсом 233 мм вызвал ажиотаж ещё до старта продаж

Geely Galaxy открыла предзаказ на свой первый внедорожник Zhanjian 700, и модель сразу показала высокий спрос. За первые 9 минут количество заказов достигло 10 000, а за час превысило 43 900.

При этом ограниченная серия Land Ark Edition тиражом 700 автомобилей уже полностью распродана. Цены шести версий составляют от 199 800 до 389 800 юаней.

Источник изображения: carnewschina // Galaxy

Автомобиль получил силовую установку Thor EM-T с полным приводом и тремя электромоторами. На выбор доступны бензиновые двигатели 1,5 и 2,0 л, а суммарная мощность топовой версии достигает 830 кВт, или 1113 л.с. Пиковый момент на колёсах заявлен на уровне 13 920 Н·м. Разгон до 100 км/ч занимает 3,95 секунды. Батарея CATL ёмкостью 47,14 кВт·ч обеспечивает до 305 км на электротяге по CLTC, а общий запас хода превышает 1200 км.

Источник изображения: carnewschina // Galaxy

Zhanjian 700 рассчитан и на серьёзное бездорожье: угол въезда составляет 30°, съезда — 31°, клиренс достигает 233 мм, а глубина преодолеваемого брода — 800 мм.

В салоне установлены пять экранов, холодильник на 18,5 л и массажные кресла с 14-точечной системой. Для бездорожья предусмотрены 17 режимов движения, включая «крабовый ход» и разворот на месте, сокращающий радиус до 3,36 м.