Глава NASA: США должны высадиться на Луне раньше Китая — это вопрос национальной безопасности

США должны высадить астронавтов на Луне раньше Китая, поскольку результат новой лунной гонки может повлиять не только на космические программы, но и на международные альянсы, технологические стандарты и восприятие американской мощи. Об этом заявил глава NASA Джаред Айзекман.

NASA рассчитывает доставить людей на поверхность Луны в 2028 году, Китай нацелен на пилотируемую миссию к 2030 году. Однако Айзекман считает, что Китай способен опередить США, если американская программа отстанет от графика.

Источник изображения: Blue Origin

Ключевым районом следующего этапа лунной гонки Айзекман назвал южный полюс Луны. Там могут находиться полезные ресурсы, а условия делают регион подходящим для испытания технологий, необходимых в будущих миссиях к Марсу. При этом подходящих мест для посадки и работы немного: Айзекман сравнил их с «ограниченным числом парковочных мест», на которые претендуют обе страны.

По словам главы NASA, первая высадка способна повлиять на решения других государств: какие технологии развивать, чьи стандарты принимать и с кем развивать сотрудничество в сфере безопасности. Айзекман сравнил ситуацию с высадкой «Аполлотна-11» в 1969 году, которую он рассматривает как демонстрацию возможностей США. В случае успеха Китая, считает глава NASA, эффект для американского влияния может оказаться противоположным.

При этом Айзекман выступает за более тесное взаимодействие NASA и Пентагона, хотя оба ведомства остаются отдельными структурами. Он предложил совместно развивать технологии и операции в окололунном пространстве, а также проекты космической ядерной энергетики. По его мнению, отдельные разработки двух ведомств могут распылять ограниченные ресурсы, тогда как совместные инвестиции позволят эффективнее использовать возможности гражданской и военной космических программ.