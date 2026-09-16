Глава NASA: США должны высадиться на Луне раньше Китая — это вопрос национальной безопасности
Джаред Айзекман связал лунную программу США с будущими стандартами, технологиями и отношениями с союзниками
США должны высадить астронавтов на Луне раньше Китая, поскольку результат новой лунной гонки может повлиять не только на космические программы, но и на международные альянсы, технологические стандарты и восприятие американской мощи. Об этом заявил глава NASA Джаред Айзекман.
NASA рассчитывает доставить людей на поверхность Луны в 2028 году, Китай нацелен на пилотируемую миссию к 2030 году. Однако Айзекман считает, что Китай способен опередить США, если американская программа отстанет от графика.
Ключевым районом следующего этапа лунной гонки Айзекман назвал южный полюс Луны. Там могут находиться полезные ресурсы, а условия делают регион подходящим для испытания технологий, необходимых в будущих миссиях к Марсу. При этом подходящих мест для посадки и работы немного: Айзекман сравнил их с «ограниченным числом парковочных мест», на которые претендуют обе страны.
По словам главы NASA, первая высадка способна повлиять на решения других государств: какие технологии развивать, чьи стандарты принимать и с кем развивать сотрудничество в сфере безопасности. Айзекман сравнил ситуацию с высадкой «Аполлотна-11» в 1969 году, которую он рассматривает как демонстрацию возможностей США. В случае успеха Китая, считает глава NASA, эффект для американского влияния может оказаться противоположным.
При этом Айзекман выступает за более тесное взаимодействие NASA и Пентагона, хотя оба ведомства остаются отдельными структурами. Он предложил совместно развивать технологии и операции в окололунном пространстве, а также проекты космической ядерной энергетики. По его мнению, отдельные разработки двух ведомств могут распылять ограниченные ресурсы, тогда как совместные инвестиции позволят эффективнее использовать возможности гражданской и военной космических программ.
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