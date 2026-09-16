Импортозамещение добралось до Wi-Fi: спрос на российское оборудование резко вырос

Государственные закупки Wi-Fi-оборудования в России растут на фоне импортозамещения и перехода заказчиков на отечественные решения. В первом полугодии 2026 года их объем достиг 4,64 млрд рублей — на 23% больше, чем годом ранее, следует из данных сервиса «Контур.Закупки».

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Одновременно выросло и число закупочных процедур — на 22%, до 3171. Особенно заметно увеличились закупки компаний с государственным участием: их количество подскочило на 75,6%, до 518 процедур. У государственных и муниципальных учреждений по 44-ФЗ показатель вырос на 16,4%, до 1075 процедур.

Все больше заказчиков выбирают оборудование российского происхождения, включенное в реестр ТОРП Минпромторга. В него попадают решения, производители которых подтвердили установленный уровень локализации. По состоянию на 16 сентября в реестре есть Wi-Fi-оборудование «Аквариуса», Eltex и QTech.

Производители также отмечают заметный сдвиг спроса. В WowNet говорят, что запросов на реестровое Wi-Fi-оборудование примерно втрое больше, чем на решения без такого статуса. По оценке Fplus, в отдельных категориях доля реестровой продукции уже достигает 60–80%.

Растут и поставки российских сетевых решений. По данным дистрибутора Merlion, в первом полугодии 2026 года продажи отечественного оборудования увеличились на 31% в штуках. В деньгах рост составил лишь около 5%, то есть спрос заметно смещается в сторону более доступных устройств.

Та же тенденция проявляется в государственных закупках. Медианная начальная максимальная цена единицы Wi-Fi-оборудования снизилась на 24%, до 137 тыс. рублей.

При этом российское корпоративное Wi-Fi-оборудование пока обходится дороже китайских аналогов. По оценке Strategy Partners, в среднем разница составляет 10–30%. Но отечественные решения остаются дешевле оборудования из США. Более высокая стоимость российского оборудования объясняется меньшими объемами производства, затратами на разработку и поддержку и ценой компонентов.

По возможностям российские производители постепенно сокращают отставание. Они уже выпускают корпоративные точки доступа с поддержкой Wi-Fi 7, а аппаратные контроллеры могут одновременно управлять тысячами точек.

По оценке «Инфосистем Джет», отечественное оборудование закрывает около 90% востребованных заказчиками функций. Основное отставание от Huawei и Cisco сохраняется в наиболее сложных сетях с очень высокой плотностью подключений — например, на крупных стадионах и в других общественных пространствах с огромным количеством пользователей.

Еще одним преимуществом российских производителей участники рынка называют возможность быстрее адаптировать оборудование и программное обеспечение под требования конкретного крупного заказчика. Для международных вендоров разработка подобных индивидуальных решений зачастую менее выгодна.