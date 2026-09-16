Электронная книга размером со смартфон. Onyx Boox представила Palma 3, а также более крупные Note Mini C и Note Air6 C

Компания Onyx Boox представила три новых электронных книги, и все три работают под управлением Android 16. Модели называются Palma 3, Note Mini C, Note Air6 C.

Начать стоит с Palma 3, так как она самая необычная. У неё небольшой экран диагональю 6,13 дюйма, но в отличие от прочих моделей с экранами подобной диагонали, тут смартфонное соотношение сторон. В итоге и само устройство внешне похоже на смартфон, так что его удобно носить в карманах.

Корпус новинки выполнен из алюминия и стекловолокна, на задней крышке есть 16-мегапиксельная камера.

В основе лежит платформа Qualcomm Q-6690, есть 6/128 ГБ памяти, а ёмкость аккумулятора составляет 3950 мАч. Стоит новинка 320 долларов.

Что касается двух других моделей, они более классические. Note Mini C получила экран 8,52 дюйма, а у Note Air6 C это панель 10,3 дюйма. Обе поддерживают стилус. Что интересно, хотя они и крупнее Palma, батареи тут меньше: 3150 и 3700 мАч. За эти книжки просят по 580 долларов.