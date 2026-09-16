МТС единственным в России запустил 5G на новой частоте, но вместо российского оборудования используется иностранное

МТС получил возможность развернуть 5G в диапазоне 4,9 ГГц благодаря временному разрешению Минцифры, о чем пишет Коммерсантъ.

Как пояснили в ведомстве, документ позволяет оператору создавать пилотные зоны без взимания платы с абонентов. Разрешение действует до 1 августа 2027 года. МТС стал единственным оператором из «большой четверки», объявившим о запуске 5G на этой частоте.

Источник изображения: Изображение сгенерировано в Midjourney

При этом ранее власти установили требование использовать на новых частотах только отечественное телекоммуникационное оборудование. Источник «Ъ» на рынке связи утверждает, что в пилотных зонах МТС задействовано иностранное оборудование. По его словам, из-за этого текущий запуск нельзя считать полноценным развертыванием сети пятого поколения.

Уже успели опробовать 5G? Да, скорость явно выросла

Показывает 5G, но скорость старая

Ещё не тестировал

Действующие условия фактически ограничивают работу МТС рамками испытаний: оператор может проводить пилотные проекты, но не оказывать абонентам коммерческие услуги в диапазоне 4,9 ГГц.

11 сентября сети 5G в отдельных городах России одновременно запустили все четыре оператора. В Минцифры при этом заявили, что доступ к 5G на iPhone зависит от решения Apple.