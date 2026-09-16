МТС единственным в России запустил 5G на новой частоте, но вместо российского оборудования используется иностранное
Речь идёт о частоте 4,9 ГГц
МТС получил возможность развернуть 5G в диапазоне 4,9 ГГц благодаря временному разрешению Минцифры, о чем пишет Коммерсантъ.
Как пояснили в ведомстве, документ позволяет оператору создавать пилотные зоны без взимания платы с абонентов. Разрешение действует до 1 августа 2027 года. МТС стал единственным оператором из «большой четверки», объявившим о запуске 5G на этой частоте.
При этом ранее власти установили требование использовать на новых частотах только отечественное телекоммуникационное оборудование. Источник «Ъ» на рынке связи утверждает, что в пилотных зонах МТС задействовано иностранное оборудование. По его словам, из-за этого текущий запуск нельзя считать полноценным развертыванием сети пятого поколения.
Действующие условия фактически ограничивают работу МТС рамками испытаний: оператор может проводить пилотные проекты, но не оказывать абонентам коммерческие услуги в диапазоне 4,9 ГГц.
11 сентября сети 5G в отдельных городах России одновременно запустили все четыре оператора. В Минцифры при этом заявили, что доступ к 5G на iPhone зависит от решения Apple.
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