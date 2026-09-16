Полноценного 5G в России пока нет: запущенные сети оказались тестовыми

Заявления операторов о запуске 5G в крупнейших городах России пока не означают появление полноценной коммерческой сети пятого поколения. Как сообщает «Коммерсант» со ссылкой на Минцифры и участников телеком-рынка, большая часть действующих сетей представляет собой пилотные зоны для испытаний оборудования и технологий.

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11 сентября несколько операторов «большой четверки» объявили о запуске 5G и начали активно продвигать новую технологию в рекламе. Однако фактическое покрытие остается ограниченным отдельными локациями, а массового коммерческого доступа пока нет.

Один из операторов сообщил о работе сети в диапазоне 4,9 ГГц в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге и Уфе. По данным Минцифры, выданное разрешение позволяет создавать именно тестовые зоны. В их рамках можно испытывать оборудование и технические решения, но взимать с абонентов отдельную плату за услуги 5G нельзя. Разрешение действует до августа 2027 года.

Еще одна особенность российского 5G — используемые частоты. Вместо диапазона 3,4–3,8 ГГц, который считается основным для сетей пятого поколения во многих странах, операторам выделены частоты 4,63–4,99 ГГц. Из-за этого не каждый смартфон с поддержкой 5G сможет работать в российских сетях: устройство должно поддерживать именно эти диапазоны.

В отрасли считают, что нынешние запуски носят преимущественно демонстрационный и маркетинговый характер. Они позволяют тестировать технологии, измерять максимальные скорости и готовить инфраструктуру, однако полноценная конкуренция между операторами начнется только после массового развертывания коммерческих сетей.

Главным препятствием для масштабного запуска остается требование использовать отечественные базовые станции, российское программное обеспечение и национальные криптографические средства. Как сообщается, к середине сентября 2026 года серийных российских базовых станций 5G, готовых к коммерческой эксплуатации, на рынке еще не было. Первые массовые поставки таких систем ожидаются в 2027 году — от «Иртеи» и Yadro.