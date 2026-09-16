Телескоп Nancy Grace Roman увидел первый звёздный свет: NASA запустило его главную камеру

300-мегапиксельный инструмент Wide Field Instrument получил первые фотоны после активации 18 детекторов, а сам телескоп продолжает подготовку к научным наблюдениям

Команда NASA успешно активировала Wide Field Instrument (WFI) — главную научную камеру космического телескопа Nancy Grace Roman. 11 сентября прибор охладили до −143 °C и включили 18 инфракрасных детекторов, а затем передали тестовые данные на Землю. Вскоре WFI получил первые фотоны звёздного света.

Первый технический снимок далёк от качества будущих научных изображений: детекторы ещё в стартовой конфигурации, а оптика не сфокусирована. Поэтому звёзды выглядят как размытые «пятна», растянутые на тысячи пикселей. Этот кадр станет базовым для настройки оптики и фокусировки телескопа.

Источник изображения: NASA

WFI способен за один кадр охватывать участок неба больше видимого размера полной Луны, сохраняя детализацию. Камера будет использоваться для масштабных обзоров Вселенной, изучения экзопланет, тёмной энергии и распределения материи.

Кроме того, команда NASA проверила коронограф для прямого наблюдения планет у других звёзд, который блокирует яркий свет звезды и позволяет регистрировать слабое отражённое свечение планеты. Команда подтвердила связь со всеми его системами и проверила работу механизмов, оптики и терморегуляции. Оба прибора прошли начальные проверки, NASA по-прежнему рассчитывает выпустить первые научные изображения с телескопа в начале 2027 года.