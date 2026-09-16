Новый космический телескоп Nancy Grace Roman запустили настолько точно, что запас топлива хватит на 22 года работы вместо прогнозировавшихся 10 лет

На первую крупную коррекцию траектории телескоп израсходовал всего около 18 кг вместо зарезервированных 200 кг

Космический телескоп NASA Nancy Grace Roman Space Telescope может проработать значительно дольше, чем предполагалось при его проектировании. По обновленной оценке агентства, оставшихся запасов топлива достаточно как минимум для 22 лет научной эксплуатации — более чем вдвое дольше первоначально предусмотренного срока.

Roman был запущен 30 августа 2026 года с помощью ракеты SpaceX Falcon Heavy и сейчас направляется к рабочей области вблизи второй точки Лагранжа системы Солнце — Земля (L2), расположенной примерно в 1,6 млн км от нашей планеты.

Главной причиной резкого увеличения расчетного срока службы стала высокая точность запуска. На первую крупную коррекцию траектории телескоп израсходовал всего около 18 кг топлива, хотя при подготовке миссии для этого маневра резервировали до 200 кг. Благодаря столь небольшому расходу практически весь дополнительный запас удалось сохранить для дальнейшей работы.

Помогла и масса самого аппарата. Телескоп без топлива оказался примерно на две тонны легче максимально допустимого проектом значения. Это позволило перед стартом полностью заполнить четыре топливных бака, загрузив около 1100 кг топлива.

В результате полная стартовая масса Roman составила около 9173,5 кг — и даже с максимально заправленными баками телескоп оставался примерно на полтонны легче установленного ограничения.

Изначально NASA рассчитывало топливные запасы исходя как минимум из пятилетней основной научной программы и возможного продления еще на пять лет. Теперь полученные после запуска данные позволяют рассчитывать как минимум на 22 года эксплуатации при сохранении работоспособности остальных систем.

В сентябре запланирована еще одна коррекция траектории, а в начале декабря — маневр для окончательного выхода на рабочую орбиту возле L2. По предварительным оценкам NASA, они также потребуют меньше топлива, чем закладывалось при планировании.

После выхода на рабочую траекторию двигатели Roman будут использоваться не только для коррекции орбиты. Примерно раз в 28 дней аппарату потребуется выполнять маневры поддержания положения и разгружать накопленный момент шести маховиков системы ориентации.

Топливо считается одним из основных ресурсов, способных ограничить продолжительность работы телескопа. При этом NASA еще на этапе проектирования предусмотрело возможность его потенциальной дозаправки в космосе.

Roman получил элементы для захвата автоматическим сервисным аппаратом, отражатели и внешние ориентиры, необходимые для сближения и стыковки. Доступ к заправочному узлу также предусмотрительно адаптировали для роботизированного обслуживания: часть теплоизоляции можно открыть дистанционно.

Пока, однако, подходящего космического аппарата, способного долететь до L2 и дозаправить Roman, не существует. Американские компании только разрабатывают технологии орбитальной заправки, причем существующие проекты в основном ориентированы на низкие и геостационарные орбиты.

Сам Roman после запуска работает штатно. Все 18 инфракрасных детекторов «широкоугольного инструмента» уже прошли первоначальную проверку, коронограф для прямого наблюдения экзопланет также успешно выполняет программу тестирования.

Главная камера Roman имеет разрешение около 300 Мп и обеспечивает поле зрения примерно в 100 раз больше, чем Hubble, при сопоставимой детализации. Телескоп будет исследовать темную энергию и темную материю, галактики и экзопланеты.