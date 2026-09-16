Стабильную One UI 9 для Galaxy S23 заметили на сервере Samsung

Пока что пользователи остаются на One UI 8.5

Инсайдер Tarun Vats сообщил, что на серверах Samsung замечена новая сборка One UI 9 для Galaxy S23 — GZI8 (сборка S918BXXUAGZI8).

Это внутренний тестовый билд будущей стабильной One UI 9 (GZI8). Такие сборки Samsung тестирует у себя перед официальным релизом. Бета-сборки у них обычно с буквой Z (как ZZI8), а «stable test» — с G.

Ранее для этой модели уже появлялась бета-сборка ZZI8. Появление G-билда обычно означает, что Samsung перешла от бета-тестирования к подготовке финального релиза.

По текущим прогнозам, массовый выход финальной One UI 9 для Galaxy S23 состоится в октябре. Пока что пользователи остаются на One UI 8.5.