На развитие сетей с оборудованием российского производства «Россети» потратят 1 трлн рублей в 2026 году

Инвестиционная программа группы «Россети» в 2026 году составит около 1 трлн рублей. Об этом сообщил глава компании Андрей Рюмин на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным. По его словам, объем вложений примерно на треть превысит показатель 2025 года.

Основная часть инвестиций будет направлена в регионы, где спрос на электроэнергию растет наиболее высокими темпами. Средства планируется использовать для строительства и развития объектов электросетевой инфраструктуры. При реализации проектов «Россети» намерены максимально задействовать оборудование российского производства.

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Ранее Андрей Рюмин оценивал инвестиционную программу группы на 2026 год более чем в 900 млрд рублей. Теперь прогноз увеличен примерно до 1 трлн рублей. Таким образом, объем запланированных вложений оказался выше первоначальной оценки, а сама программа станет крупнейшей по сравнению с прошлогодним уровнем.