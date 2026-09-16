Праздник для пользователей Galaxy S26, Galaxy S26 Plus и Galaxy S26 Ultra: вышла финальная One UI 9.0
На базе Android 17
Samsung начала распространять финальную версию One UI 9.0 на базе Android 17 для флагманских смартфонов серии Galaxy S26. Первыми обновление получили владельцы Galaxy S26, Galaxy S26 Plus и Galaxy S26 Ultra в Южной Корее.
Релиз состоялся почти через пять месяцев после старта программы бета-тестирования, за это время Samsung выпустила семь тестовых сборок.
В Южной Корее обновление распространяется под номером S94xNKSU4BZ16. Для участников бета-тестирования, у которых уже установлена последняя предварительная версия системы, размер загрузки составляет около 550 МБ. Владельцам смартфонов с One UI 8.5 придется скачать более крупный пакет, поскольку обновляется значительно больше системных компонентов.
Вместе с One UI 9.0 пользователи получают Android 17 и сентябрьский патч безопасности.
Samsung традиционно распространяет обновления поэтапно, поэтому в других странах владельцам Galaxy S26, S26+ и S26 Ultra финальная One UI 9.0 станет доступна позже.
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