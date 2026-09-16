Первый в мире робот-проводник Володя будет работать в поездах РЖД

Первый в мире робот-проводник, который недавно прошел испытания на высокоскоростном поезде «Сапсан», в ближайшее время может приступить к работе в поездах РЖД.

Об этом сообщил генеральный директор компании Олег Белозеров во время лекции просветительского марафона «Знание.Первые» на полях Международного фестиваля молодежи.

По словам главы РЖД, экспериментальный рейс уже состоялся, а теперь компания готовится к следующему этапу — практическому использованию робота.

Робот-проводник высокоскоростного поезда "Сапсан" Володя Источник изображения: РИА Новости // пресс-служба РЖД

А уже скоро вас встретит первый в мире робот-проводник. Он недавно совершил свой экспериментальный рейс на высокоскоростном поезде "Сапсан" Олег Белозеров

Белозеров не раскрыл подробностей о том, какие именно задачи будет выполнять машина и на каких маршрутах она появится первой.