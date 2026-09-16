Xiaomi представила холодильник, который сам готовит лёд за 55 минут и замораживает до -30 °C

Есть управление со смартфона и система стерилизации с эффективностью до 99,9999%

Комфортный домXiaomi

Xiaomi представила в Китае новый холодильник Mijia Refrigerator Pro 439L French Automatic Ice Maker. Модель получила автоматический генератор льда, две независимые системы охлаждения, глубокую заморозку до -30 °C и управление со смартфона. Цена, при этом, традиционно для Xiaomi демократичная — 5000 юаней (745 долларов).

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Источник изображения: Xiaomi через ITHome

Несмотря на объем 439 литров, холодильник стал компактнее предшественника. Его ширина составляет 702 мм, глубина — 597 мм, занимаемая площадь пола — всего 0,42 м². По данным Xiaomi, площадь удалось сократить на 7,1%.

Mijia Pro выполнен в формате French Door с двумя большими морозильными ящиками снизу. Направляющие из нержавеющей стали и усиленная конструкция должны сделать открывание более плавным и устойчивым.

Холодильная и морозильная камеры получили полностью независимые контуры охлаждения. Это позволяет точнее поддерживать температуру и уменьшает смешивание запахов между отделениями. Максимальная температура глубокой заморозки достигает -30 °C.

Внутри предусмотрена отдельная зона хранения с четырьмя режимами: для детского питания, сухих продуктов, охлаждения около 0 °C, а также овощей и фруктов. Система поддержания повышенной влажности, по заявлению Xiaomi, помогает сохранять свежесть овощей и фруктов до семи дней.

Автоматический льдогенератор способен приготовить порцию льда примерно за 55 минут. Управлять его работой можно через приложение Mijia: запускать по расписанию, получать уведомления и настраивать производство льда дистанционно.

За устранение запахов и микроорганизмов отвечает ионная система очистки. Xiaomi заявляет удаление неприятных запахов примерно за три минуты, эффективность стерилизации до 99,9999%, а также снижение содержания этилена и остатков пестицидов. Сам льдогенератор получил отдельный трехминутный цикл самоочистки с антибактериальной эффективностью 99%.

Заявленный уровень шума — 32 дБ, энергопотребление — 0,69 кВт·ч в сутки. На компрессор распространяется гарантия сроком 10 лет. Внутри установлена панорамная подсветка с плавным включением, а внешние стеклянные панели получили покрытие, уменьшающее видимость отпечатков пальцев.

 

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