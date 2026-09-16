При заказе топовых версий Mac Studio ждать придётся до января 2027 года

Дефицит памяти всё ещё влияет на доступность топовых конфигураций компьютеров Apple. Теперь вот пользователи обратили внимание, что старшие версии Mac Studio при заказе придётся ждать до 18 недель. То есть более четырёх месяцев.

Таким образом, если заказать такой ПК сейчас, то получить его выйдет лишь в январе. К примеру, такой срок указан для топовой конфигурации Mac Studio на M5 Max. Версии с меньшим объёмом памяти ждать придётся меньше. Младшие обещают доставить буквально за неделю, а какие-то конфигурации из середины списка придётся ждать несколько недель.

Проблема с топовыми Mac существует уже давно, только теперь она усугубилась. В целом, учитывая, что старшая версия Mac Studio оснащается 256 ГБ ОЗУ и накопителем объёмом 16 ТБ, удивляться нечему.