Xiaomi 18 Pro впервые засветился на реальных фото — Leica-камера получила диафрагму F/1,67 и диапазон 17–75 мм

В сети появились реальные фотографии серии Xiaomi 18 Pro, опубликованные блогером и инсайдером Digital Chat Station.

Судя по снимкам, два объектива камеры расположены заподлицо с экраном. Третий модуль расположен ниже. Одновременно стали известны параметры тройной системы Leica: суммарный диапазон фокусных расстояний составит 17–75 мм, а перископический телеобъектив обеспечит 3,2-кратное оптическое увеличение. Основная камера получит светосильную диафрагму F/1,67, тогда как у телеобъектива этот показатель составит F/2,4.

Официальная презентация серии Xiaomi 18 Pro ожидается в сентябре. Ранее Xiaomi заявляла, что новое поколение станет самым большим обновлением номерной серии и получит заметные изменения в производительности, камерах, автономности и функциях искусственного интеллекта.

Продолжит развитие и задний экран: по данным Xiaomi, пользователи взаимодействуют с приложениями на нем более 4 млн раз в день, а ежедневно добавляют свыше 3,5 млн обоев.

Ранее Xiaomi раскрыла новую возможность заднего экрана серии Xiaomi 18 Pro. Теперь дополнительный дисплей способен запускать небольшие приложения, созданные с помощью ИИ непосредственно по запросу пользователя.