Даже RTX 5090 выдаёт лишь около 25 к/с. Трассировка пути в 007 First Light делает игру чудовищно требовательной

Вчера для игры 007 First Light вышло обновление, которое принесло ей поддержку трассировки пути. Свежие тесты показали, что производительность в этом режиме катастрофически низкая.

Авторы обещали, что 60 к/с в 1080р и 1440р можно получить на видеокартах RTX 5070 и RTX 5080 соответственно, и это без апскейлера и генератора кадров. Однако в реальности такого результата нет и близко.

Автор канала zWORMz Gaming протестировал все три упомянутые разработчиками карты (5070/5080/5090) в соответствующих им разрешениях. И во всех случаях производительность иначе чем катастрофически низкой назвать нельзя.

Все карты в нативном разрешении выдают около 25 к/с. Фактически это неиграбельно, так как имеются просадки заметно ниже уровня в 20 к/с. Более того, включение апскейлера не позволяте получит не то что 60 к/с, а даже стабильные 50 к/с, а порой и 40 к/с остаются недостижимыми.

Само собой, генератор кадров в этой ситуации вообще бесполезен, так как его лучше включать, когда исходная производительность находится примерно у отметок 50-60 к/с.

В итоге получается, что включение трассировки пути превращает 007 First Light в игру, с которой в родном разрешении не способна справиться ни одна существующая видеокарта, причём не способна выдать хотя бы стабильные 30 к/с. И даже с DLSS невозможно получить хотя бы 60 к/с.