«Самое большое обновление в истории серии». Владельцы Xiaomi 18 Pro Max смогут создавать свои приложения для заднего экрана

Xiaomi раскрыла новую возможность заднего экрана серии Xiaomi 18 Pro. Теперь дополнительный дисплей способен запускать небольшие приложения, созданные с помощью ИИ непосредственно по запросу пользователя.

То есть речь идет уже не просто о выводе обоев, уведомлений или готовых виджетов — нужный инструмент можно создать под конкретную задачу.

В официальном тизере Xiaomi показала несколько вариантов таких мини-приложений: таймер для приготовления яиц, напоминание о необходимости выпить воды, таймер для работы, тренажер английских слов и карточку с рекомендациями рецептов.

Источник изображения: gizmochina // Xiaomi

Созданные инструменты можно закреплять на заднем экране и использовать в повседневной жизни. Таким образом, пользователь получает возможность самостоятельно формировать набор функций под свои привычки, а не выбирать только из заранее подготовленного списка.

Новая система развивает идею заднего экрана Xiaomi 17 Pro, который компания представила год назад. По данным Xiaomi, пользователи взаимодействовали с его карточками более 4 млн раз в день, а ежедневно добавляли свыше 3,5 млн обоев.

В Xiaomi считают, что потребности владельцев в использовании дополнительного экрана различаются, поэтому в новом поколении решили превратить его из вспомогательного дисплея в более гибкий инструмент, который можно адаптировать практически под любую небольшую повседневную задачу.

Источник изображения: gizmochina // Xiaomi

Ранее Xiaomi заявила, что компания сотрудничает с популярными создателями контента, чтобы совместно разработать новые сценарии использования экрана.