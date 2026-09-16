Может ли Radeon RX 9070 XT быть быстрее GeForce RTX 5090? Тесты показывают, что такие сценарии существуют

Авторы Hardware Unboxed провели довольно необычное тестирование, сравнив видеокарты Radeon RX 9070 XT и GeForce RTX 5090. Нет, не потому, что на рынке они вдруг стали конкурентами, а с целью узнать, может ли первая быть быстрее второй.

Заочно можно подумать, что это глупость, ведь речь о совершенно разных сегментах, однако не всё так просто. Оказывается, действительно есть сценарии, когда флагман AMD может быть быстрее монстра Nvidia, несмотря на чудовищную разницу в характеристиках и сухой производительности.

Речь о том, что видеокарты Nvidia традиционно более процессорозависимы. Когда-то авторы уже делали похожее сравнение RTX 3080 и RX 6800 XT с очень слабым процессором Ryzen 5 1400, хотя эти две карты в целом одного класса.

На этот раз задача была иная. Авторы взяли один из самых быстрых игровых процессоров на сегодня (Ryzen 7 9800X3D), чтобы тесты были хоть немного близки к реальности.

Если сразу посмотреть на итоговый результат в среднем по 11 играм (хотя авторы на самом деле проверили больше), то в целом никакого чуда нет. Карта AMD заметно слабее в любом режиме, хотя и стоит отметить, что при снижении разрешения и добавлении при этом апскейлеров разница между картами сильно снижается.

Однако если взять игры, которые сильнее прочих нагружают CPU, то эта же тенденция очень заметно усилится.

В итоге, как можно видеть, к примеру, в Warhammer 40,000 Space Marine 2, более слабая карта может обойти более быструю. В нативном 4К разница почти двукратна. В нативном 1440р она снижается уже всего лишь до 21%. В 4К с апскейлерами в режиме производительности это уже лишь 15%, а в 1440р с апскейлерами в режиме баланса RX 9070 XT выходит вперёд на 7%. Если же снизить настройки самой игры до минимальных, то карта AMD будет впереди даже в нативных 1440р.

Таким образом, чем выше нагрузка на процессор, тем меньше разница между картами, и в некоторых сценариях то самое чудо действительно возможно.

Само собой, в реальности с такой ситуацией владельцы RTX 5090 будут сталкиваться крайне редко, но всё же нельзя сказать, что совсем нереальный сценарий. Впрочем, в большинстве игр флагман Nvidia всё равно на голову выше флагмана AMD, как и должно быть.