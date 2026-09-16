Может ли Radeon RX 9070 XT быть быстрее GeForce RTX 5090? Тесты показывают, что такие сценарии существуют
Но их мало
Авторы Hardware Unboxed провели довольно необычное тестирование, сравнив видеокарты Radeon RX 9070 XT и GeForce RTX 5090. Нет, не потому, что на рынке они вдруг стали конкурентами, а с целью узнать, может ли первая быть быстрее второй.
Заочно можно подумать, что это глупость, ведь речь о совершенно разных сегментах, однако не всё так просто. Оказывается, действительно есть сценарии, когда флагман AMD может быть быстрее монстра Nvidia, несмотря на чудовищную разницу в характеристиках и сухой производительности.
Речь о том, что видеокарты Nvidia традиционно более процессорозависимы. Когда-то авторы уже делали похожее сравнение RTX 3080 и RX 6800 XT с очень слабым процессором Ryzen 5 1400, хотя эти две карты в целом одного класса.
На этот раз задача была иная. Авторы взяли один из самых быстрых игровых процессоров на сегодня (Ryzen 7 9800X3D), чтобы тесты были хоть немного близки к реальности.
Если сразу посмотреть на итоговый результат в среднем по 11 играм (хотя авторы на самом деле проверили больше), то в целом никакого чуда нет. Карта AMD заметно слабее в любом режиме, хотя и стоит отметить, что при снижении разрешения и добавлении при этом апскейлеров разница между картами сильно снижается.
Однако если взять игры, которые сильнее прочих нагружают CPU, то эта же тенденция очень заметно усилится.
В итоге, как можно видеть, к примеру, в Warhammer 40,000 Space Marine 2, более слабая карта может обойти более быструю. В нативном 4К разница почти двукратна. В нативном 1440р она снижается уже всего лишь до 21%. В 4К с апскейлерами в режиме производительности это уже лишь 15%, а в 1440р с апскейлерами в режиме баланса RX 9070 XT выходит вперёд на 7%. Если же снизить настройки самой игры до минимальных, то карта AMD будет впереди даже в нативных 1440р.
Таким образом, чем выше нагрузка на процессор, тем меньше разница между картами, и в некоторых сценариях то самое чудо действительно возможно.
Само собой, в реальности с такой ситуацией владельцы RTX 5090 будут сталкиваться крайне редко, но всё же нельзя сказать, что совсем нереальный сценарий. Впрочем, в большинстве игр флагман Nvidia всё равно на голову выше флагмана AMD, как и должно быть.
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