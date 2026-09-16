В 100 раз больше пропускной способности. Развертывание группировки Starlink V3 начнется уже в сентябре 2026

Спутники должны начать предоставлять услуги клиентам уже через несколько недель после запуска

Илон Маск сообщил, что SpaceX начнет развертывать спутники Starlink V3 уже в этом месяце.

По его словам, новая группировка в конечном итоге обеспечит более чем в 100 раз большую пропускную способность по сравнению с нынешней системой, состоящей примерно из 11 000 спутников. Это должно стать крупнейшим технологическим скачком Starlink с момента формирования действующей группировки.

Первую партию Starlink V3 планируется вывести на орбиту во время предстоящего 14-го испытательного полета Starship. Как сообщается, ракета должна доставить 26 новых спутников, причем каждый аппарат добавит около 1 Тбит/с пропускной способности.

Таким образом, только одна миссия потенциально увеличит суммарную емкость сети на 26 Тбит/с — примерно в 10 раз больше, чем дают предыдущие поколения спутников Starlink V2 mini.

После выхода из Starship спутники Starlink V3 развернут свои солнечные панели и антенны, а также установят первоначальную связь с Землей и остальной частью группировки Starlink посредством радиочастотной и лазерной связи. Затем спутники начнут поднимать свои орбиты с помощью бортовых двигателей.

После проверки на орбите спутники должны начать предоставлять услуги клиентам уже через несколько недель после запуска. Три спутника были модифицированы и оснащены комплектом камер для сканирования теплозащитного экрана Starship и передачи изображений операторам для продолжения тестирования методов анализа готовности теплозащитного экрана Starship к возвращению на стартовую площадку в будущих миссиях.