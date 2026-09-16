iPhone 18 Pro сможет доказать подлинность фотографий — камера создает цифровой негатив Reference Image

Новая система Apple Reference Image фиксирует данные прямо на сенсоре и защищает фотографию от незаметного редактирования и подмены

В iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max появилась система Apple Reference Image, которая позволяет подтвердить, что снимок действительно сделан камерой смартфона и не подвергался последующей обработке.

Apple позиционирует технологию как своеобразный цифровой негатив для эпохи генеративного ИИ — доказательство того, что изображение было получено реальным сенсором в определенное время.

Источник изображения: Изображение сгенерировано в Midjourney

При активации специального режима сенсор камеры сразу после съемки криптографически подписывает данные пикселей. Создается защищенная копия снимка с исходными данными, информацией о сенсоре и криптографическими отметками времени. Обычная фотография при этом остается доступной для редактирования, а цифровой негатив хранится на самом устройстве.

Для проверки снимка защищенные данные без предварительной обработки отправляются в вычислительную среду Private Cloud Compute, где изображение восстанавливается. Apple утверждает, что система рассчитана на противодействие подмене данных, взлому ОС и аппаратным атакам, а также криптографическим угрозам. Для каждого снимка рассчитывается уровень уверенности, а при обнаружении мошенничества Apple может отозвать доверие к отдельному изображению. При этом система не раскрывает публичные данные о фотографе и не позволяет связать между собой снимки, сделанные одним сенсором.