Дешёвый датчик температуры и влажности Xiaomi получил сенсор CO₂ и увеличенный экран до 3,6 дюйма

Xiaomi спустя более четырех лет обновила свой недорогой датчик температуры и влажности. Mijia Smart Thermometer and Hygrometer 3 Pro оценили всего в 114 юаней.

Главным новшеством стала встроенная система измерения концентрации углекислого газа — в предыдущей модели такой функции не было. Для этого используется энергоэффективный термокондуктометрический сенсор CO₂ от Sensirion, который постоянно контролирует состояние воздуха.

Данные выводятся на увеличенный 3,6-дюймовый LCD-экран с более тонкими рамками. На нем отображаются дата, день недели, время, температура, влажность и уровень CO₂, а одним касанием можно переключаться между показателями. Для оценки качества воздуха предусмотрена трехцветная индикация: зеленый, желтый и красный цвета позволяют быстро заметить рост концентрации углекислого газа и понять, когда помещение стоит проветрить.

Датчик поддерживает систему Xiaomi Surge Smart Connectivity и при подключении к Bluetooth Mesh-шлюзу может взаимодействовать с другими устройствами умного дома. Например, при превышении заданного в Mi Home порога CO₂ колонка Xiao Ai способна подать голосовое предупреждение. Показания также сохраняются в приложении, где можно отслеживать изменения температуры, влажности и CO₂ за несколько дней или недель.

Устройство устанавливается на стол или крепится к металлической поверхности встроенным магнитом, а одной батарейки CR2450, по заявлению Xiaomi, хватает примерно на год.