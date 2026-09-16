На экране десятков iPhone 15 после обновления iOS появились полосы: Apple предложила владельцам платную замену

Им предложили заплатить за замену дисплея по 300 долларов, регулятор в Индии проводит расследование

Центральное управление по защите прав потребителей Индии (CCPA) перевело расследование в отношении Apple в углубленную стадию.

Поводом стали жалобы владельцев iPhone 15, у которых после обновления до iOS 18 в 2024 году на экранах появились зеленые, розовые или белые полосы. В сервисных центрах Apple некоторым пользователям предложили оплатить ремонт дисплея стоимостью 27 900 рупий или около 300 долларов.

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29 июля индийские регуляторы уведомили Apple о передаче дела специализированному следственному подразделению. В документах говорится о возможных нарушениях прав потребителей. Таким образом, индийская сторона не согласилась с предыдущими объяснениями компании и решила продолжить проверку обстоятельств. Расследование началось после поступления 75 соответствующих жалоб.

Apple обвинения отвергает. По утверждению Apple, iOS 18 прошла тщательное тестирование, при котором системных дефектов, способных вызвать массовые сбои или угрозы безопасности, обнаружено не было.